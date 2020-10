La exchica reality y empresaria Andrea San Martín cumplió 31 años de edad el último lunes cinco de octubre y compartió con sus seguidores en las redes sociales cuál es el regalo que decidió darse a sí misma.

A través de sus historias de Instagram, Andrea San Martín reveló que se someterá a una cirugía estética para afinar su cintura y remodelar su figura.

“Me voy a operar!! (...) Yo tengo una amiga que es cirujana que es muy buena, es a la única a la que confiaría mi cuerpo realmente para que lo haga bonito, para que sea acorde porque un buen cirujano ve el tema de dejarte el cuerpo acorde, todo bonito, nada exagerado”, explicó la exchica reality.

Andrea San Martín cuenta que se someterá a una cirugía. (Video: Instagram)

Andrea San Martín también contó que pensó en hacerse un levantamiento de mamas, pero que por el momento ha decidido no hacerlo hasta que deje de lactar por completo, en el caso de que tenga otro hijo.

“Aunque yo en verdad estoy en un peso como normal, no va tanto por ese lado, sino por un tema de moldear ya con todo. Y no les voy a engañar porque a mí sí me llega cuando dicen que van al gimnasio, mentira, yo les voy a enseñar la realidad”, agregó entre risas Andrea San Martín.

“La cirugía es la única que te puede dejar cuerpos como los que ustedes a veces ven y se nota cuando una persona ha pasado por una cirugía y cuando ha pasado por el gimnasio netamente. Ahora lo recomendable es que si te haces una cirugía, luego hagas ejercicio y eso va a hacer que la cirugía tenga mejores resultados”, sostuvo San Martín, quien también prometió mostrar los resultados de su cirugía.

