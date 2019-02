Andrea San Martín sorprende con su debut como actriz en nueva serie de TV (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Andrea San Martín sorprendió a sus seguidores al aparecer en el adelanto de la nueva serie que lanzará América Televisión, 'Señores papis'.

La exchica reality debutará como actriz al lado de conocido actores como Aldo Miyashiro, Rodrigo Sánchez Patiño, André Silva y Alessandra Denegri.

Andrea San Martín no dudó en compartir su felicidad con sus seguidores y envió un emotivo mensaje a través de sus historias de Instagram.

"No puedo con tanta emoción por la oportunidad y los miles de mensajes que ya me empezaron a llegar con tan linda vibra. No tienen ni idea de lo que significa para mí. Hoy a mis 29 años y con dos hijas puedo decir que estoy cumpliendo uno de mis sueños", escribió la también empresaria.