Andrea San Martín denunció que junto a su hermana fueron víctimas de una estafa piramidal en la supuesta empresa llamada ‘D9 Consultoría e Importaciones’, donde perdieron 35 mil soles.

Este martes 11 de julio en ‘Latina Noticias’, la influencer se presentó junto a Lorena para relatar cómo fue que cayeron en el fraude.

“Averigüe del número del Ruc, fui a sus instalaciones, converse con ellos, no había absolutamente nada. Ante mis averiguaciones dije ok. Invertí en tres armadas; 10 mil, 10 mil y 15 mil soles. El 25 de marzo me debían pagar, pero apareció el primer comunicado, indicando que el siguiente me cancelarían, pero jamás lo hicieron”, relató la joven.

Asimismo, la expareja de Sebastián Lizarzaburu reveló que se enteraron, gracias a una publicación que hicieron, que otras 1300 personas también fueron engañadas. “Además de personas que han trabajado en este lugar que también se harán presente en contra de las personas involucradas”, indicó.

“Yo no voy a descansar hasta que le den el dinero a mi hermana, hasta que las personas se vuelvan conocidas y no engañen a nadie más. Hay que estar advertidos. Sabemos que están huyendo, no voy a descansar hasta que estas personas paguen por lo que han hecho”, finalizó Andrea San Martín.

TE PUEDE INTERESAR