Andrea Vela, joven periodista deportiva de América Televisión y Canal N, no duda ni un instante cuando le pedimos identificar de dónde le viene esa afición por los deportes, que desarrolla con eficiencia en la pantalla chica. “Todo se generó en mi casa, yo crecí con mi hermano, con mi papá que eran recontra futboleros y a partir de allí ya me empezaron a contagiar ese apasionamiento por el fútbol. Por eso, desde cuando estaba en el colegio, yo siempre decía que me quería dedicar a las comunicaciones, y luego enfocarme en lo deportivo”, dice Andrea, que tras terminar la secundaria ingresó a la universidad y eligió la especialidad de Periodismo Deportivo.

¿Me imagino que la mayoría en tu salón de clases eran hombres?

La mayoría, yo en mi salón tenía una sola compañera. Con el paso de los ciclos empezaron a sumarse más chicas, pero al inicio éramos poquísimas.

¿Sientes que a las mujeres en el periodismo deportivo televisivo y radial se les exige que demuestren el doble de conocimientos que los hombres? Te diría que no es así dentro de los medios, pero sí la gente, el espectador, el público, te exige el doble, y maximiza mucho más los errores de las mujeres que de los hombres. Podemos cometer el mismo error pero a las chicas nos van a sentenciar el doble simplemente por ser mujeres.

¿En las redes, un territorio liberado, qué es lo que más fuerte que han comentado de ti?

Un montón de cosas, desde el hecho de que tú eres mujer, qué vas a saber de fútbol como los hombres, qué haces ahí, cómo estás ahí. Han cuestionado cómo llegué a la televisión sin conocerme realmente, pero he aprendido a sobrellevarlo y hacer oídos sordos. Si hay una crítica constructiva la tomo como tal, la recibo, pero cuando me cuestionan simplemente por ser mujer, no hago caso.

Lo peor es cuando escriben en redes sin saber que hay mucho trabajo previo. Yo empecé mi carrera en la prensa escrita, luego, en Movistar Deportes, fui reportera de transmisiones, reportera de cancha. Aquí en América, todos los fines de semana, voy a los estadios como reportera, hago las entrevistas post partido, no a nivel de transmisión sino como comisión en sí. En la última fecha de las eliminatorias al mundial, en la última fecha tuve la suerte de ir a Bolivia.

"Para mí ha sido todo un descubrimiento trabajar en el mundo de la televisión", dice la periodista Andrea Vela.

En los últimos años las periodistas especializadas en deportes en la televisión van tomando más presencia.

Reconozco que desde hace unos 30, 20 años, había ya presencia femenina en medios escritos y radiales, pero en televisión era bastante difícil que nos den cabida. En realidad no había presentadoras deportivas, hoy la situación es bastante distinta.

La televisión llegó a ti en el momento preciso. Considero que ha sido todo un descubrimiento trabajar en todo lo que es el mundo de la televisión, no ha sido sencillo, pero con el día a día, con la práctica, esa situación ha cambiado bastante, ya me siento mucho más lista para estar frente a una cámara.

Estuviste en una edición de ”Fútbol en América”, ¿tus compañeros lo tomaron bien cuando les diste la contra?

Creo que eso más que por ser una cuestión de género, es por la personalidad propia, a nadie le gusta a veces que lo contradigas en público más en un programa de televisión, y la verdad yo recién he tenido mi primer programa “Fútbol en América, y ha sido muy distinto a lo que yo hago en el día a día, en Canal N. Sentarme en un programa de análisis, fue bastante retador para mí.

¿Llegará el tiempo en el que una gran mayoría sean periodistas deportivas?

Podría ser, yo por ejemplo he visto muchas mujeres en medios digitales, en medios tradicionales no lo he visto tanto, pero yo creo que si podría darse paso a eso, cada vez más hay mayor presencia femenina, y por méritos, no simplemente por cumplir una cuota, por así decirlo, yo creo que estamos en camino.