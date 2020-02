Andrés Calamaro respondió a Correo sobre su concierto en Lima el próximo 29 de marzo en el Plaza Arena Jockey . El músico argentino habló de los premios, la industria musical, las redes sociales, los escenarios y su cercanía con la poesía y su deseo de publicar un “diario en verso”.

Regresas a Perú con ‘Cargar la suerte’, álbum ganador de dos Grammy. ¿Cómo ves los premios ahora en un contexto en el que la industria musical ha relegado los discos?

No todo es industrial en la música, la institución “disco” ya no existe, los derechos de autor son tierra de nadie; las editoriales son mafias multinacionales. Viajar hasta Las Vegas no es algo que mis intestinos agradezcan, nominarme es una invitación. La industria del entretenimiento es un entramado complejo; deportes, cine, televisión, plataformas y música. Se entiende que siempre ganen los mismos, pero nadie me prometió nada. Seguimos viviendo en circunstancias adversas, algo que en América Latina entendemos todos. El continente asesinado.

¿Componer y lanzar discos, sobre todo en estos tiempos, es una forma de ser irreverente?

Grabamos discos porque nacimos para grabar discos. Nos gusta mucho. Podríamos grabar todos los días, todos los días pensamos en los próximos discos; las grabaciones existen desde hace ochenta años, entonces primitiva. Es contemporánea a la radio. La música “excava el cielo” y estrenamos las canciones en el estudio.

En Diego Armando Canciones la letra dice: “¿Para qué quiero enemigos? / Si tengo tantos hermanos”. ¿Es una forma de blindarse a la mala vibra que domina, por lo general, las redes sociales, con sus peleas y odios virtuales?

Estoy blindado a la “mala vibra”, vivo sin rencores de ninguna clase. No quiero malgastar el tiempo con nada parecido a peleas odiosas. Esta canción se presenta como “criolla”, versos para personas de bien. Los valores del gaucho argentino y latino.

Hay intolerancia en las pantallas, pero también fuera de ellas, como el retiro de la pintura “El mercado de las aves” en la Universidad de Cambridge. ¿Cuán peligroso es pensar que el arte que incomoda, como puede pasar con la música, debe ser sacado?

La incomodidad apenas si incomoda, hay que aguantarse incómodos porque cualquiera se ofende con algo. Un solo cuadro (una sola pintura) retirada de un museo es una declaración de guerra. Lo que alguna vez llamamos “corrección política” ahora es la “intifada de la libertad”, hombres libres acorralados y expulsado

Sabemos que tienes una relación cercana con la poesía. ¿Qué poetas sueles leer o releer? ¿algún peruano?

No soy poeta pero escribo versos todos los días. Es “verso” poético en la mayoría de los casos, escribo en criollo, respetuoso de la “décima redondilla” de diez versos de ocho sílabas. Digamos que, es texto que responde a la “poética de las cosas” más que a la poesía en sí misma.

¿En algún momento has pensado en publicar un poemario o crees que tu poesía está en tus canciones?

Sí, claro … todos los días. Escribo a diario un “diario en verso” que espero publicar. Las canciones no fueron pensadas para leerlas, se escuchan cantadas; pero es posible reunirlas en un volumen.

Se viene un año más de conciertos con ‘Cargar la suerte’. ¿Cómo ha cambiado tu relación con los escenarios en estos años?

Estamos mejorando las relaciones con los escenarios. Una gira son muchos compromisos, es como una temporada de corridas de toros; no siempre nos va a gustar lo mismo. Es como nadar en el mar abierto. Siempre distinto y el factor de la suerte.