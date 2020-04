No hay tiempo para lamentos, menos para la desesperanza. El cantautor colombiano Andrés Cepeda, desde la cuarentena, sabe que hay que seguir escribiendo música para darle la contra al infortunio. “Cuando vi venir este tema, cambié de planes inmediatamente, empezamos a cancelar fechas, cambiar nuestros canales, no solamente de comunicación, sino de retorno.

Entonces muy rápidamente empezamos a ver cómo nos adaptábamos al trabajo en casa. En estos momentos tengo el estudio montado allí, estoy haciendo una serie de contenidos, unos gratuitos para el público y otros de carácter privado. Hay ciertas cosas que no se pueden detener como, por ejemplo, el lanzamiento de “El equivocado”, que será el 13 de mayo. No porque esté pasando esto tenemos todos que detenernos, hay mucha gente y cosas involucradas alrededor. Todos estamos viviendo un proceso de adaptación a esta nueva realidad”, dice el compositor.

Nueva realidad que nos hace recordar, por si lo habíamos olvidado, que somos vulnerables...

Se nos olvida que la vida es muy frágil y que en cualquier momento la podemos perder, o perder la salud, lo que está pasando es una cosa que nos la recuerda. Y creo que todos entendimos eso hace unas semanas, es parte de la manera en la que estamos viviendo, un tema del que hemos hablado bastante y que se ha analizado muy bien.

Lo que toca hoy es reinventarse y eso también involucra a la industria musical...

Hay que trabajar, seguir lanzando música, muy pendiente de los contenidos que puedan acompañarla en la fase compositiva y de producción. Por fortuna, hoy tenemos unas herramientas que nos permiten estar en contacto, no solamente con el público, con las redes sociales y las plataformas, también con nuestros propios equipos. Yo, por ejemplo, esta tarde tengo que hacer un material para una marca aquí en Colombia. Mi guitarrista se encuentra en su estudio, yo me traje unos equipos para mi casa, nos podemos conectar y grabar simultáneamente y en la noche ya estamos presentando el material. Si no tuviéramos esas herramientas estaríamos muy maniatados, somos afortunados de que esto suceda en estos momentos.

¿Y en estos tiempos de ansiedad hay lugar para la creación?

Yo creo que hay una explosión creativa muy grande, no solamente entre la gente que hace música, sino arte en general, pues hay más tiempo para la contemplación, el proceso creativo a partir de ciertas ideas y la realización de estas.

Tú no has parado, estás por lanzar “El equivocado”...

Ese tema es parte de un álbum que venido presentando desde hace dos años. De allí salen los sencillos “Te voy a amar” con Cali y el Dandee, “Magia” con Sebastián Yatra, “Infinito” con Jesse & Joy y “Déjame ir” con Morat. Decidí que iba a presentar sencillo por sencillo y luego liberar el resto del álbum con la intención de que el disco tuviera un rango mayor de tiempo, y que la gente los disfrutara con mucho más calma. Ya escucharon las canciones con los invitados y ahora toca las canciones que hice solo. Es mi turno.

Perfil

Andrés Cepeda, cantante y compositor

Tras su inicio en el rock con su grupo Poligamia, Andrés Cepeda inicia un recorrido en el pop y las baladas que le han hecho merecedor al Grammy Latino, y lo han convertido en uno de los cantautores colombianos mas reconocidos,