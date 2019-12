Empieza una tonada, guiada por el ritmo de Andrés Cueto, con el cual el cantante le da un giro a su carrera musical. "Nora en abril", más allá del reflejo de lo que desea seguir como compositor y músico, también es el espacio que le permite reflexionar sobre sus sentimientos.

Escuchando temas como "Monsters" o "Lima gris", tu nueva canción, "Nora en abril", está lanzada más al indie folk. ¿A qué se debe este cambio a tu estilo? Las primeras canciones fueron un aprendizaje, escuchando y grabando de todo. "Nora en abril" marca un inicio en el proyecto, de forma más ordenada. Las canciones que vienen estarán más en este estilo. Lo anterior ha sido una exploración.

¿Esta canción marca el camino de tu disco?

Exactamente. A partir de “Nora en abril”, estamos pensando en sacar temas del indie folk, ligados a lo latinoamericano.

Dentro de la concepción de lo narrativo, tú que has estudiado psicología clínica, ¿qué has encontrado dentro de tus propios sentimientos?

Siempre he sido una persona bien sensible y me ayuda al momento de escribir música. En esta canción llevo algunas confusiones de lo neurótico y sobreanalítico que soy con varios temas. Critico bastante eso. Se trata de ese autoconocimiento, que luego se refleja en la letra.

¿Usas como base tu carrera profesional para escribir canciones?

Yo escribía desde que estaba en el colegio, antes de que se me ocurriera estudiar psicología. Ahora está involucrado, porque de cierta forma, me da metáforas que voy a utilizar. Me ayuda a transmitir ideas.

Dando un paso más allá de esta canción, ¿qué otros temas estás explorando en tu narrativa?

No es algo que haya reflexionado, me mantuve escribiendo canciones, una tras otra. Suelen ser temas personales, de experiencias de mi vida. Son temas bien variables.

¿A través de tu música entiendes más tus sentimientos?

Definitivamente, no solo entenderlos, porque también es una forma de dominarlos. Cuando lo haces una canción, dura cierto tiempo y tiene las palabras que buscas. Es como que tiene una asa para tomarlo.

Perfil

Andrés Cueto, compositor

Es un cantautor peruano que experimenta con diversos géneros peruanos y latinos, en formato de canción comercial. Es influenciado por Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Kevin Johansen, Kanaku y El Tigre, entre otros artistas.