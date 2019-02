Andrés Hurtado 'Chibolín' asegura que cirujano de Kim Kardashian le hizo varios retoques (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El presentador Andrés Hurtado, recordado por el sobrenombre de 'Chibolín', aseguró que su hija Josetty le regaló una cita con el doctor de Kim Kardashian, Simon Ourian, quien le realizó varios retoques para mantenerse 'joven'.

"Me hice todos los retoques que te puedes imaginar. Es un médico de primer nivel, el más grande en Beverly Hills. Me lo he hecho hace 2 días pero estoy feliz, me llena de vida, me hidrata (...) Es un regalo de mi hija maravillosa", contó el artista a Correo.

Aseguró que se someterá operaciones (cirugías plásticas) "mensualmente" y que no le importa la opinión del resto. "Quiero ser como Dorian Gray, nunca quiero envejecer me voy a operar mensualmente. Sabes que soy detalloso , me encanta el cuidado, me fascina", recalcó.

Entre bromas, también mencionó que quiere tener "el cuerpo" de Nicola o el de Erick Sabater, famosos por su participación en los reality de concursos. "Quiero cocos, el six pack...", dijo 'Chibolín'.