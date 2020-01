El conductor de televisión Andrés Hurtado usó su cuenta de Instagram para escribir un mensaje dirigido a las personas que se burlan de él luego de que haya afirmado en una entrevista con Milagros Leiva de que es un enviado de Dios para salvar a los humanos y a la Tierra.

“Mi respuesta a los humanos. En respuesta a los humanos que se burlan de mí: Cuando llegue el gran día y bajen de sus naves mis Hermanos Superiores, mal llamados extraterrestres, les veré las caras. Solamente aquellos que creyeron en ellos y en mí serán salvados, acuérdense de lo que les digo”, escribió en la mencionada red social.

La publicación de Hurtado, a quien no le gusta que lo llamen ‘Chibolín’, también contiene un video en que se observa leer los titulares de diferentes medios de comunicación replicando sus polémicas declaraciones.

Al terminar de leer los titulares, Andrés Hurtado reafirmó que tuvo contacto con los “mal llamados extraterrestres” en la ciudad de Filadelfia y que vino para salvar el planeta.

“Todos aquellos que se burlan de mí porque yo dije esto, simplemente he dicho que soy un hermano superior. Los mal llamados extraterrestres son hermanos superiores y si yo creo, porque he tenido conexión con ellos en Filadelfia, yo ya lo expliqué en CNN. Expliqué que soy un hermano superior y que he venido a salvar a la Tierra, a los humanos, pues esa es mi verdad”, dijo.

“Es que soy un enviado de Dios para ayudar a ustedes. Me considero de otro planeta y quiero ayudar a los humanos que no piensan. No me considero de (la raza humana), soy un hermano superior que estoy conectado con los mal llamados hermanos extraterrestres”, esta fueron las declaraciones que encendieron la polémica en redes sociales.

Luego de que se haya vuelto viral, Andrés Hurtado escribió lo siguiente: “Pobres humanos. Estoy triste porque hicieron viral el video donde admito ante el mundo y ante mis detractores que soy un Hermano Superior. Pobres humanos”.

