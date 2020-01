El conductor de televisión Andrés Hurtado dijo, en una entrevista con Milagros Leiva, que Dios lo había enviado a la Tierra para ayudar a los seres humanos y que está conectado con los “mal llamados extraterrestres”.

“Es que soy un enviado de Dios para ayudar a ustedes. Me considero de otro planeta y quiero ayudar a los humanos que no piensan. No me considero de (la raza humana), soy un hermano superior que estoy conectado con los mal llamados hermanos extraterrestres”, afirmó.

“Yo soy un enviado de Dios para salvar la tierra, a los humanos, les voy a dar desayuno, almuerzo, comida, casa, todo”, agregó.

Luego de que sus polémicas declaraciones se hayan vuelto viral en redes sociales, Andrés Hurtado, a quien no le gusta que lo llamen ‘Chibolín’, realizó una publicación calificando de “pobres” a los que se burlan de él.

“Pobres humanos. Estoy triste porque hicieron viral el video donde admito ante el mundo y ante mis detractores que soy un Hermano Superior. Pobres humanos”, escribió el conductor de televisión.

Asimismo, Hurtado reafirmó que los “hermanos superiores” le dijeron que iba a ser el próximo presidente del Perú y lanzó una advertencia. “Ya lo verás el 2021”, indicó.

