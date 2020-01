Su interés por las telenovelas empezó desde muy niño, cuando prefería quedarse en casa para no perderse ningún capítulo de las ficciones mexicanas.

“Tengo un video en donde están cantando el happy birthday a un familiar y yo salgo corriendo porque ya había empezado mi novela”, cuenta entre risas Andrés Vílchez. Hoy, con 28 años, se ha convertido en uno de los rostros promesa de la actuación, gracias a sus trabajos en exitosas producciones peruanas.

Hemos sido testigos de tu versatilidad al pasar de un personaje encantador en “Ven, baila, quinceañera” a ser el villano en “En la Piel de Alicia”...

Sí, ha sido todo un reto. Tuve que dar el 100% de mí. El público peruano no me conocía como malo, así que sentí que fue una revelación.

Con perfil bajo estás avanzando tu carrera en el extranjero...

Sí, me ha ido muy bien en Ecuador. Ha sido la primera vez que participo en una novela afuera y como antagónico. Estaba muy inseguro, pero ahora me siento orgulloso del trabajo que realicé allá.

Bajo tu experiencia en el extranjero, ¿qué comparaciones encuentras con las producciones peruanas?

Siento que a Ecuador le falta en novelas. Aunque no me puedo quejar de “Sharon, la hechicera”, fue una súper producción; sin embargo, todavía hay una gran diferencia con el Perú.

¿Es difícil participar a una producción peruana?

Yo comencé haciendo comerciales, pero me dijeron un montón de veces: “no sirves, no funcionas”. Mi situación cambió a los 21 años, cuando ingresé a una agencia que representaba a chicos realities e ingresé a “Combate”, pero solo duré un mes.

¿Por qué no continuaste?

Me di cuenta que no servía para el reality, y no solo por el esfuerzo físico, sino porque tenía que crear conflictos. Además, te lesionas mucho.¿El aspecto físico influye mucho en la selección de los castings? Influye bastante. Una persona tiene que estar bien cuidada y preocuparse por su físico, porque al fin y al cabo eres tú como marca. En la televisión no solo se ve tu talento y carisma, sino también la imagen.

¿Cuál crees que fue el trampolín en tu carrera?

Cuando empecé en “Ven, baila, quinceañera”. Hizo que nuevas productoras pongan sus ojos en mí.

¿Qué sientes que aportó la actuación en tu vida?

De niño era introvertido e inseguro; me fastidiaban por ser gordito y chiquito, ahora con la actuación ha aumentado la confianza en mí mismo, aunque todavía tengo mis inseguridades.

¿Dónde te ves en 10 años?

Fuera del país, o sea me proyecto a la internacionalización.

Cambiando de tema, te han involucrado sentimentalmente con algunas compañeras de trabajo (Ale Fuller y Ximena Palomino), ¿qué opinas al respecto?

Soy muy transparente con ese tipo de cosas. Si tú me preguntas si he sentido algo por ellas, te diré que sí, pero que haya pasado algo, eso ya lo mantengo en reserva, porque es mi vida privada. Ahora prefiero que hablen más de mi trabajo que de mi vida personal. Hoy en día lo único que quiero es crecer como persona y como artista, en este momento el amor está en segundo plano.

Debe ser complicado tener una relación con alguien del mismo medio...

Supongo que sí. Además, no quiero arrepentirme y decir que por fulanita tuve que rechazar tal trabajo.

Perfil

Andrés Vílchez, actor peruano

Nació el 25 de mayo de 1991. En 2013 formó parte del reality “Combate”. Su primer protagónico lo consiguió interpretando a Ciro Castillo, en la serie “Ciro, el ángel del Colca”. Este 2020, interpretará a ‘Chacho’ en “Los Guapos del Barrio”.