El actor Andrés Wiese reapareció en una entrevista para el programa ‘La banda del Chino’, en donde habló sobre la filtración de sus videos íntimos en las redes sociales y, también de las denuncias de acoso que se hicieron en su contra.

“Antes de toda la investigación que se tenga que hacer no quisiera demandar a nadie. Quiero pensar que esta chica (la menor con la que conversó en Instagram) ha sido una víctima también”, comentó el artista.

Sobre las investigaciones que llevará a cabo el Ministerio Público, el actor insistió en que ayudará a que la situación se esclarezca.

“Yo me someto a colaborar absolutamente en todo el peritaje, la investigación, en todo lo que se tenga que hacer para que se sepa la verdad, porque yo quiero que se sepa la verdad”, indicó.

Andrés Wiese afirma que no realizará alguna demanda todavía

ANDRÉS WIESE: TOQUÉ FONDO”

Sobre las acusaciones de pedofilia, el actor se excusó recordando que años atrás mantuvo una relación con una persona mayor que él.

“Esto ha sido demasiado grande, esa práctica no está mal, pero a mí me han acusado de pedófilo, de aprovechar mi fama para buscar menores, una de las relaciones más bonitas que he tenido ha sido con una persona mayor que yo”, precisa el actor.

SOBRE LA FILTRACIÓN DE SUS VIDEOS ÍNTIMOS

Andres Wiese comentó en la entrevista que se encuentra en un proceso de superación luego de que su privacidad sea expuesta en TV nacional.

“Ya toqué fondo, se me ha exhibido y privado de mi dignidad. Era algo privado (...) Hay un punto en que el dolor ya no lo quieres aguantar más, porque es demasiado (...) Estoy en el proceso de recuperarme”, contó.

Andrés Wiese indica que quería desaparecer del mundo cuando lo denunciaron por acoso a menores