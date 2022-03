Andy Polo deberá dar asignación anticipada de alimentos de 3000 dólares americanos para sus dos menores hijos, por medio de la cuenta de Génesis Alarcon, madre de los niños, según determinación del Poder Judicial, informó el programa ‘Magaly TV: La Firme’.

2600 dólares serán del sueldo de Andy Polo y la mitad es para cada menor, según la resolución. Además el futbolista deberá responder en cinco días el documento.

Recordemos que en febrero, Génessis Alarcón, la aún esposa del futbolista Andy Polo, tuvo un enlace en vivo con el programa “Magaly TV: La Firme” y mostró el departamento que recibió por 6 meses en el distrito de Magdalena del Mar, una ayuda que recibió por parte de Karla Tarazona.

En conversación con Medina, la madre de familia dijo sentirse más tranquila de haber recibido la caridad de las personas, pero denunció el abandono del padre de sus hijos.

“Hasta la fecha nada. Ha pasado como un mes y no sé nada de él... No sabe si sus hijos están enfermos o están bien. Él se ha desentendido completamente de ellos, nos abandonó completamente”, sentenció Génessis Alarcón.

Finalmente, la esposa de Andy Polo contó que sus hijos no están inscritos en un colegio para comenzar el año escolar.

“Eso de dejarlos en la calle, eso no hace un padre... No tenemos que pasar por estas cosas, esto no tiene nombre”, concluyó.

