La actriz Angelina Jolie manifestó todo su orgullo materno con su hija Zahara Jolie-Pitt, a quien adoptó en África hace varios años junto a su exesposo, Brad Pitt.

La protagonista de “Maléfica” señaló en una entrevista a la activista climática de Uganda, Vanessa Nakate, para el programa “Time 100”, que ve a su hija Zahara, de tan solo 15 años, como una “extraordinaria mujer africana”.

“Mi hija es de Etiopía, uno de mis hijos... Y he aprendido mucho de ella. Es mi familia, pero es una mujer africana extraordinaria y su conexión con su país, su continente, es suya. Es algo a lo que yo reacciono con asombro”, manifestó la estadounidense.

Cabe resaltar que Jolie adoptó a Zaharra en el 2005, y además de Zahara, Jolie tiene cinco hijos más: Maddox de 18 años, Pax de 16, Shiloh de 13 y los gemelos Knox y Vivienne con 11 años. Todos producto de su matrimonio con Pitt.

La estrella de Hollywood no suele hablar mucho de su familia y hace poco comentó a la revista “Harper’s Bazar” que ha sido complicado para ella criar a sus hijos dentro del “racismo y discriminación de Estados Unidos”.

“Un sistema que me proteja pero que no me proteja a mi hija, a ningún otro hombre, mujer o niño en nuestro país por el color de la piel, es intolerable”, comentó.

Además, en otra entrevista a la revista Vogue en su edición de julio, Jolie habló de los viajes que realizó para adoptar a Zahara, Pax y Maddox.

“Cada uno es una hermosa manera de convertirse en familia. Lo importante es hablar con franqueza sobre todo y compartir(...) ‘Adopción’ y ‘orfanato’ sobre palabras positivas en nuestro hogar. Con mis hijos adoptivos no puedo hablar de embarazo, pero hablo con mucho detalles del viaje que hicimos para encontrarlos y cómo fue mirarlos a los ojos por primera vez”, acotó.

