Angelina Jolie y su madre lucen muy parecidas en inéditas fotografías

Usuarios de las redes sociales difundieron fotografías antiguas de Marcia Lynne Bertrand, la madre de la actriz Angelina Jolie, declarada la mujer más sexy del mundo por la revista FHM el año 2005.

Las imágenes revelan el gran parecido de la actriz con su progenitora, quien se casó en 1971 con el actor Jon Voight, padre de Angelina.

Ambos estuvieron casados por nueve años y se separaron en 1980, sin embargo esto no interfirió en la relación laboral de ambos.

Lynne llegó a participar en la película 'Lookin 'to Get Out', escrita y dirigida por Voight. Tiempo después, la actriz pasó un difícil momento en 1999, año en el que le detectaron cáncer.

Tras 7 años de lucha contra el cáncer de ovario, la madre de Jolie falleció a los 56 años de edad el 2007.

“Nunca seré tan buena madre como lo fue ella. Daré lo mejor de mí pero no creo que lo logre. Ella era la gracia encarnada, la persona más generosa y adorable”, declaró Angelina Jolie antes.