Angelique Boyer y Sebastián Rulli conforman una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo latino, ya que, con siete años de relación, los famosos continúan fortaleciendo su amor y demostrando que siguen firmes; sin embargo, no son ajenos a las especulaciones sobre la idea de ampliar su familia.

Al parecer, hacer crecer su familia no se encuentra entre los próximos planes de los actores, según reveló recientemente Angelique, quien en más de una ocasión se ha referido a la maternidad y siempre resaltó que todavía no está lista para asumir tal responsabilidad.

Durante una reciente entrevista con el medio “Mamás Latinas”, Boyer se refirió a la idea de convertirse en madre con Sebastián Rulli, quien ya tiene un hijo de 11 años, fruto de su relación con la presentadora Cecilia Galliano.

“Creo que (la maternidad) es algo que no debo hacer inconscientemente ni en el momento que no crea que corresponda a mi necesidad o a mis ganas de ser mamá. Todavía tengo para pensarlo y para prepararme para eso, creo que es algo de deber ser del instinto y que te debe nacer, llegar en el momento correcto y de momento no es así”, expresó la protagonista de telenovelas.

Asimismo, la actriz también tuvo elogios y manifestó su admiración por las mujeres que deciden tener un hijo y logran combinar todos los aspectos de su vida con su faceta maternal. “Yo admiro muchísimo a las mamás y voy a hablar de un ejemplo cercano, por ejemplo, mis amigas actrices”, dijo Angelique.

“Si yo tengo una carga de trabajo y además tengo que llegar a casa, atenderme a mí, atender la casa y además atender a mi novio, admiro esa responsabilidad que pueden tener las mujeres, las mujeres a lo que se dediquen, que además tienen que llegar a casa a atender a sus hijos, mis respetos”, añadió.

Si bien Angelique Boyer no tiene planes de convertirse en madre, si afirmó que le gustaría ser madrina de Liam, hijo de su gran amiga Fernanda Castillo. “¡Me fascinaría! Pero ¿sabes qué?, ella tiene a sus hermanos, entonces, creo que primero les corresponderá a ellos”, explicó.

