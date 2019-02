Angie Arizaga defiende a Nicola Porcella tras denuncia de Poly Ávila (VIDEO)

Síguenos en Facebook

En medio de las acusaciones que giran en torno a Nicola Porcella por la grave denuncia que hizo Poly Ávila asegurando que fue drogada en una fiesta en Asia, Angie Arizaga no dudó en salir en defensa de su expareja al ser consultada sobre el tema.

"Estoy segura que él (Nicola Porcella) no está metido en estas cosas para nada. Nos dicen chicos reality, pero también somos deportistas y nos cuidamos un montón. Tener que involucrarnos en eso (caso de Poly Ávila) y sin fundamento creo yo porque ni siquiera dicen nombres. Eso nos deja mal, pero yo conozco a mis compañeros y que estén metidos en esas cosas se me hace totalmente extraño y no creo que sea real", sostuvo la popular 'Negrita' en defensa de sus compañeros de 'Esto es Guerra'.

La conductora de 'La Previa' brindó su total respaldo a Nicola Porcella, pues asegura que lo conoce hace muchos años, y también lo apoyó en su decisión de tomar medidas legales contra quienes dañen su imagen.

"He estado con Nicola (Porcella) como 6 años y en mi vida lo he visto metido en ese tipo de cosas. (...) Yo a Poly no la conozco, yo conozco a los chicos y a Nicola, y yo les creo a ellos", manifestó la chica reality.