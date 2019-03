Angie Arizaga fue sorprendida por Stefano Peschiera en pleno programa (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Angie Arizaga estuvo como invitada en el programa En boca de todos sin imaginar que se llevaría una gran sorpresa de parte del deportista Stefano Peschiera.

La popular ‘Negrita’ se encontraba junto a la hermana de Stefano Peschiera cuando el velerista hizo su ingreso al set acompañado de ‘Carloncho’.

Angie Arizaga no pudo ocultar su rostro de sorpresa al ver a Stefano Peschiera y solo atinó a sonreír muy nerviosa. "Stefano me sorprende verte aquí y nada, para que les pueda decir que somos amigos, nada más”, expresó la modelo ante las bromas de los conductores.

Por su parte, Stefano Peschiera no dudó en halagar a la integrante de Esto es Guerra. “Somos amigos, por ahora solo somos amigos. Creo que sí, siempre miro adentro antes y me parece una chica bastante buena e inteligente. Es un perfil que me interesaría en el futuro. La respeto y admiro mucho”, comentó el deportista peruano.

Finalmente, Angie Arizaga y Stefano Peschiera se dieron un tierno abrazo ante cámaras para sellar su amistad.