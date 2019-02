Hermana de Stefano Peschiera revela cómo el deportista conoció a Angie Arizaga (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La hermana de Stefano Peschiera, deportista que ha sido vinculado sentimentalmente con Angie Arizaga, sorprendió al revelar cómo el velerista peruano conoció a la 'guerrera'.

“Un día salimos todos a comer, como amigos y nos conocimos. Mi hermano justo estaba en mi casa, fuimos en grupo y bonito. Somos amigos, es más, los tres somos amigos”, contó Claudia Peschiera ante las cámaras de América Espectáculos.

Asimismo, la hermana de Stefano no tuvo problemas en responder qué faltaría para que la popular 'Negrita' y su hermano inicien una relación.

“Que Stefano tenga más tiempo, yo creo que es un chico muy ocupado y se dedica mucho a su carrera, al igual que Angie. (…) Yo sé que hay una amistad entre todos”, comentó la joven.

Por su parte, Angie Arizaga remarcó que por el momento prefiere seguir soltera; sin embargo, no le cierra las puertas al amor.

“He salido de una relación larga (con Nicola Porcella) y ahorita busco estar sola, tranquila y enfocada en mi trabajo. Por lo menos, un año de estar soltera. No es momento de abrir mi corazón, pero no me cierro. Si llega, llegará solito”, sostuvo la chica reality.