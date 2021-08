A puertas de la semifinal de ‘Esto es Guerra’, la producción del programa presentó un nuevo reto de altura, el mismo que generó distintas reacciones por parte de los integrantes del reality.

Angie Arizaga fue una de las participantes que pidió la palabra para dirigirse al “Tribunal” y solicitar no hacer la prueba.

“Se me complica mucho hacer retos de altura. Yo puedo hacer cualquier cosa, estando mal de la espalda, aquí me encuentro parada para cumplir con los retos, pero lo único que no puedo es el reto de altura”, dijo Angie entre lágrimas.

Pese a su insistencia y su pedido al “Tribunal”, la modelo tuvo que cumplir con el reto, pero estuvo acompañada de su pareja sentimental, el cantante Jota Benz.

Finalmente, Angie Arizaga no concretó todo el juego, pero sí se salvó de la zona de reserva a puertas de la etapa final de la temporada.

