Nicola Porcella: “Doy mi palabra que no pisaré más un reality de competencia” (VIDEO)

Luego de estar envuelto en un escándalo de agresión verbal hacia su expareja Angie Arizaga, Nicola Porcella se retiró de la TV y, ahora, se está dedicando a sus estudios de Marketing y crecer profesionalmente.

Ahora, el también modelo comentó a las cámaras de ‘Válgame Dios’, que ya no pisará más un reality debido a que ya tiene 31 años y esa etapa ya está cerrada.

"Doy mi palabra que no piso más un reality de competencia. Definitivamente, hay cosas que no me gustaron y situaciones que no estaba de acuerdo. Tengo 31 años y es una etapa cerrada. Me jugó en contra estar en un reality porque me expongo mucho", dijo Nicola Porcella en 'Válgame Dios'.

¿POR QUÉ NO VIAJÓ?

Nicola Porcella también reveló por qué no viajó al extranjero para alejarse de las cámaras de la farándula limeña.

“Si no viajé es por el huracán, iba a estar con mi familia, iba a estar tranquilo", precisó.