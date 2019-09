Angie tras su regreso a 'Esto es Guerra': "Solamente quise descansar para poder estar muy bien" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras reaparecer en 'Esto es Guerra' pese a haber dicho que estaría un tiempo alejada de la televisión por su escándalo con Nicola Porcella, Angie Arizaga aseguró que se siente feliz de haberse reincorporado a su trabajo, pues ya estaba ansiosa por querer trabajar.

"Tuve un descanso y ahora nuevamente estoy con fuerza. En una semana y media que me he ido, la competencia está muy fuerte. Pero feliz de estar nuevamente en mi segunda casa. 'Esto es Guerra' me abrió las puertas y también gracias a América", comentó la popular 'Negrita' ante las cámaras de América Espectáculos.

Asimismo, Angie Arizaga contó que también ha retomado la conducción del programa 'Sí va a salir' junto a Juan Carlos Orderique.

"Es un conjunto de muchas cosas, obviamente es mi trabajo que es como mi casa, los seguidores que me han dado su apoyo día tras día haciéndome tendencia. Solamente quise descansar para poder estar muy bien para todos ustedes, conmigo misma, con mi familia. Y ahora estoy nuevamente, hay Angie para rato, más recargada que nunca y con ganas de seguirles sacando sonrisas a todos ustedes", explicó la modelo peruana.