Angie Arizaga sobre romántico detalle de Fabio Agostini: "No soy burla de nadie" (VIDEO)

Luego de que Fabio Agostini la sorprendió regalándole una rosa en su ingreso a 'Esto es Guerra', Angie Arizaga confesó qué piensa sobre el romántico detalle de su compañero.

“Yo tengo que hablar con él seriamente en persona. No entiende. Ya le he dicho que el 2018 mucho chistesito. Yo no soy burla de nadie ¿ok?”, sostuvo la popular 'Negrita'.

Asimismo, Angie Arizaga dejó en claro que solo tiene una amistad con el modelo español y que jamás tendría una relación con él.

“Con Fabio solo tenemos una gran amistad, nada más. Y tengo que hablar seriamente con él, porque esas bromas no me gustan. Aparte que me pongo nerviosa, no me gustan, no va a haber nada jamás”, agregó la chica reality.