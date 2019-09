Angie Arizaga fue suspendida por declarar a Magaly Medina y no por escándalo con Nicola, reveló el 'Zorro' Zupe

Ricardo 'Zorro' Zupe señaló en declaraciones para el programa 'Válgame Dios' que en realidad Angie Arizaga no se tomó un tiempo para descansar tras el escándalo con Nicola Porcella.

Según el amigo de Nicola, Angie Arizaga no apareció en los programas de América Televisión por no haber cumplido con el contrato, pues dio declaraciones al programa de Magaly Medina, transmitido por ATV, cuando la periodista mostró los videos donde aparecía junto a su expareja.

"Tuve un descanso y ahora nuevamente estoy con fuerza. En una semana y media que me he ido, la competencia está muy fuerte. Pero feliz de estar nuevamente en mi segunda casa. 'Esto es Guerra' me abrió las puertas y también gracias a América", comentó la popular 'Negrita' ante las cámaras de América Espectáculos.

"Una cosa es cierta. A Angie se le suspendió no por el tema de Nicola ni por las imágenes bochornosas que vimos. A ella se le suspendió por hacer una llamada a otro canal", declaró el 'Zorro' Zupe.

Recordemos que Angie Arizaga se alejó de la televisión por una semana y media. No estuvo en el reality 'Esto Es Guerra' ni en el programa 'Sí va a salir', en el que conduce junto a Juan Carlos Orderique.