Angie Jibaja acusa a su madre de robarle su dinero y llora por la custodia de sus hijos (VIDEO)

Angie Jibaja sorprendió en las redes sociales al hacer una denuncia pública contra su madre Maggie Liza acusándola de robarse su dinero que ella había ganado en Chile.

"¿No te da vergüenza robarme mi dinero? Te estoy esperando. Por favor, devuélveme mi dinero, devuélveme el dinero que yo me gané en Chile por mucho tiempo, así tú digas que yo no hago nada, yo he trabajado y tú nunca me has dado nada. Quiero que traigas mi dinero porque si no te voy a denunciar. A mí nadie más me va a robar mi dinero, nadie más va a disponer de mi dinero", sostiene Angie Jibaja a través de unos videos en sus historias de Instagram.

"No tengo otra defensa, solamente que el mundo se entere de la gente que se quiere siempre aprovechar de mí, incluso mi propia madre. No te quiero volver a ver en mi vida nunca más", se escucha decir a la modelo peruana muy afectada.

Sobre la custodia de sus hijos

Asimismo, la popular 'Chica de los tatuajes' lloró al revelar que el Ministerio de la Mujer quiere quitarle la custodia de sus hijos.

"Ahora sí voy a estar mal con justa razón. Se están robando a mis hijos, mis hijos no pueden estar en un albergue, mis hijos no merecen eso, les he dado la mejor vida", manifestó Angie Jibaja entre lágrimas.

La también actriz alarmó a sus seguidores al advertir de que si algo le llega a pasar será culpa de su madre y del ministerio.

"Si se meten con las personitas que yo más amo, aquí tienen a la peor enemiga que se han podido conseguir. Te doy una última oportunidad, no quiero tener problemas", agregó Jibaja.