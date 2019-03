​Angie Jibaja y su dura situación tras perder la 'tenencia momentánea': "Quiero que me devuelvan a mis hijos"

Síguenos en Facebook

Luego de que el Ministerio de la Mujer decidiera quitarle la "tenencia momentánea" de sus hijos a la modelo Angie Jibaja, ella ha utilizado sus redes sociales para enviar devastadores mensajes de la dura situación que viene viviendo.

"¿Algún problema más? No hay nada peor de lo que ya me hicieron. Separarme de mis hijos es lo más fatal que hicieron... yo no estaba tan mal, ustedes lo consiguieron... los odio, esto no es justo, los extraño, no puedo más sin mi familia, mis hijos son mi vida, sin ellos estoy muerta en vida", escribió Angie Jibaja en Instagram.

Después de esto, la modelo hizo un llamado a las autoridades y aseguró que perdió la 'cordura' tras haber sido alejada de los hijos que tiene con Jean Paul Santa María: "Fiscal de la *** familia por qué no ven a esos niños que trabajan de noche, que realmente están abandonados. Ser yo es ser una ***, todos te agarran de punto. Era loca pero ustedes hoy hicieron que yo pierda toda la cordura. Espero que a ustedes no les pasa lo que a mi hermosa familia les pasó... separarlos de mí, que les quede en consciencia".

Poco después estos mensajes fueron eliminados de la red social. Junto a esto, Maggie Liza, madre de la modelo, envió unos audios al programa de Magaly Medina, donde entre lágrimas contó que Angie Jibaja se había autolesionado.

Hace un par de horas, apareció este mensaje en el Instagram de la modelo: "Las mujeres hoy en día no pueden quejarse que tienen una depresión porque sino les quitan a sus hijos, pero quiero que este mensaje les haga entender que desde el día 1 he estado con ellos, quiero que me devuelvan a mis hijos, quiero dormir y vivir con ellos y si me han llevado a este punto han hecho leña del árbol caído".