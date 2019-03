Angie Jibaja comenta sobre Paolo Guerrero: "En mi vida nunca lo he visto" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La actriz Angie Jibaja se sometió al polígrafo de 'El Valor de la Verdad' y en el programa, emitido en la noche del último sábado, aclaró que no conoce a Paolo Guerrero y que buscaba saber quién es la persona que difundió tal rumor.

'Que tal mala persona (la que difundió el audio), a Guerrero no lo conozco nunca en mi vida ni siquiera lo he visto en persona, a mí me agarraron de cortina de humo o no sé, no entiendo y no sabes cómo me afectó', indicó Angie Jibaja.

La modelo mostró su enfado con la acusación: “Yo tengo hijos, la forma en como lo dijo y que todo el mundo lo escuche, fue horrible la verdad […] encima como yo soy la chica mala no tengo credibilidad para muchas personas”.

'No creo que él consuma nada, (Paolo Guerrero) es un chico que se ve sano, es recontra camiseta de la selección y no creo que haya consumido algo', enfatizó la exactiz.

Angie Jibaja repitió que no conoce a Paolo Guerrero, pero que sí le gustaría en algún momento conocerlo.