Angie Jibaja reaparece ante cámaras y arremete contra Tilsa Lozano por demandarla (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Angie Jibaja reapareció ante las cámaras de Magaly Medina y no dudó en referirse a las demandas que le entabló Tilsa Lozano por los delitos de acoso y difamación.

"Mucho tiempo he estado oculta, tratando de recuperarme y de estar bien para poder salir a las cámaras otra vez, porque yo en verdad vivo de esto. Y no me pueden estar denunciando porque yo digo 'Tilín Tilín'", declaró la modelo peruana.

“Ella es una persona que no tiene autoridad ni moral para poder demandarme por acoso. Acoso es que yo esté llamándola, fastidiándola en la esquina de su casa. Si yo le contesté fue porque ella fue la que primero habló y me tiró piedras”, agregó Angie Jibaja.

Asimismo, la popular 'Chica de los tatuajes' señaló que la ex 'Vengadora' no tiene autoridad para demandarla por acoso cuando ella en su programa hace todo el tiempo lo mismo con la esposa de un futbolista, aludiendo a Blanca Rodríguez, pareja de Juan Manuel Vargas.

“A ella siempre se le subió todo a la cabeza. (...) A la esposa de un conocido futbolista la acosa todo el tiempo, yo no entiendo por qué todo el tiempo está encima de esa mujer, ya bastante daño le hizo a ella y a su familia”, comentó Angie Jibaja.