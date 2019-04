Angie Jibaja revela que Carlos Cacho fue quien le hizo probar drogas por primera vez (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Angie Jibaja estuvo como invitada en el programa 'Válgame Dios' y aprovechó para responderle al maquillador Carlos Cacho por haberla tildado de "enferma mental".

La popular 'Chica de los tatuajes' dejó en shock a Rodrigo González y Gigi Mitre al asegurar que el famoso estilista fue quien la hizo consumir drogas por primera vez.

"Que yo recuerde, yo era una niña cuando él me 'reventó' la nariz por primera vez. Entonces, tú no tienes autoridad moral para decirme lo que me hayas dicho. Me acuerdo que no tuviste lástima, ni compasión y tú hiciste eso, así que calladito te ves mejor", manifestó la modelo peruana.

Al ser consultada nuevamente por el popular 'Peluchín', Angie Jibaja reafirmó que Carlos Cacho fue quien la invitó por primera vez a drogarse cuando ella tenía solo 16 años. "Él me invitó la primera vez que yo probé esa maldita basura", agregó la también actriz.