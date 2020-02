Angie Jibaja tras liberación de su hijo mayor: “Me siento orgullosa de ti”

Nicolás Garay, el hijo mayor de Angie Jibaja, fue detenido hace algunos meses por el presunto delito de microcomercialización de drogas.

Ahora, el joven fue puesto en libertad y Jibaja publicó un extenso mensaje a todas esas personas que criticaron a Nicolás.

“Nadie llega al nivel que tú estás hijo mío. Ninguna persona que habló mal de ti se merece que le respondas, ni que le demos explicaciones de lo que tú y yo sabemos, de lo que yo como tú madre y tu como mi hijo sepamos lo que somos y cuánto nos amamos”.

Cabe mencionar que Angie amenazó a la prensa, y aseguró que todos “pagarán” por el dolor que pasó.

“Para que sepan que me siento orgullosa de ti, como tú de mí y que somos los mejores amigos, y que eres el mejor hijo, que hablamos todos los días, pero sí, al César lo que es del César, y cada persona que habló en contra tuya se irá a ver con Dios porque tú menos que nadie se merecía todo esto, y te voy a mostrar que sin escándalos, sin aclaraciones, sin sentarme en un programa de la televisión basura (a no ser que sea con Rodrigo González que es el único que rescato de la televisión basura, porque él si es humano y sensible porque así como es... tiene corazón y solo una persona así que tiene corazón puede hablarme) y ahí sacaré las garras que solo una madre puede hacer cuando se meten con su hijo, La justicia de Dios y la justicia del César se encargarán de que paguen por cada lágrima, cada dolor que hemos pasados, te adoro, me siento orgullosísima de ti y gracias por ser mi hijo”.

