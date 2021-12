Recién llegada de los Latin Grammy donde tuvo el privilegio de compartir la mesa de gran Rubén Blades, la noche en la que la Academia le rindió homenaje, la cantante peruana Ania no puede haber regresado más convencida de que la música es esa pasión que se ha convertido en su apuesta imprescindible de vida.

“Estar allí fue de esas experiencias que sientes como un sueño, algo irreal. Ver de cerca a tanta gente que admiras, a un montón de talentos de la industria muy importantes, hace que te preguntes a cada momento: ¿qué hago yo acá? La verdad que fue increíble estar en la mesa con Rubén y escuchar a artistas tan grandes interpretando sus canciones”, cuenta la hija de la ex Miss Perú Marisol Martínez y del empresario y también cantante Fahed Mitre.

¿En qué etapa crees que estás en tu carrera?

En la que sé quién soy, estos últimos años han sido de descubrirme y creo que ya por fin estoy cómoda conmigo y en control creativo de absolutamente todo lo que hago. Creo que de aquí en adelante solo debo seguir creciendo.

¿Eres consciente que hoy la industria musical exige cada vez más y hay que estar siempre un paso adelante?

Hoy no basta con solo cantar bien, de hecho, creo que es lo último, ahora tienes que ser compositor, productor, manager, debes estar pendiente de tus redes, no te puedes quedar atrás.

¿Hoy el artista tiene que verse como un producto para destacar?

Cuando te metes a la música y te das cuenta que al final la voz y todo lo demás queda en un segundo plano, la dura realidad es que tienes que mirarte un poco como un producto. A veces hay que dejar lo emocional por unos momentos para poder armar estrategias, no al momento de hacer música, sino para poder encontrar un balance donde tú te sientas lo suficientemente cómodo y ver como te puedes marketear mejor.

¿Has encontrado tu identidad en la música?, ahora lanzas ‘Yo y tú’ que es una cumbia pop.

Creo que parte de ser artista es siempre estar evolucionando, descubriendo y probando cosas nuevas. Eso es lo rico de hacer música, puedes siempre hacer cosas distintas. Lo mío es el pop y siempre trato de hacerlo, pero eso no significa que no puedo hacer o probar fusiones con diferentes ritmos como la salsa, o como ahora la cumbia.

No buscas encasillarte...

En los últimos años he estado en un proceso de cómo terminar de encontrar mi voz como artista y creo que poco a poco ya estoy llegando a eso, pero obviamente en ese recorrido voy a probar cosas que me gustan. Para mí, la música es hacer cosas que me nazcan del ‘bobo’ y no pienso que fusionar con otros ritmos sea para no encasillarme, sino simplemente lo pienso cómo hacer algo que me hace feliz.

¿Cuándo decidiste incursionar en la carrera musical tenías una idea de lo que era la industria que luego te decepcionó?

Yo pensaba que hacer musica era sacar una canción y automáticamente te salía una tipo Beyoncé y no es así. Tenía la noción de que si sacas unos temas inmediatamente te volvías una estrella y estaba equivocada, este es un trabajo de largo aliento que involucra un montón de sacrificio, de tiempo y esfuerzo, de sangre, sudor y lágrimas; pero no lo cambiaría por nada. Para mí la música es lo que más amo.