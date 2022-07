Luego que se filtrara en redes sociales el audio de Melissa Paredes llamando al Gato Cuba, el bailarín Anthony Aranda no ha publicado nada en su cuenta de Instagram, al igual que la modelo. Ahora, sorprendió a sus seguidores mostrando una historia de uno de sus perritos.

Cabe mencionar que Magaly Medina a tildado a la actual pareja de Melissa Paredes de vago y lo a menospreciado por dedicarse al baile, pero a Anthony Aranda lo vemos de lunes a viernes compitiendo en Esto es Guerra, ya que es un participante fijo de esa producción de América TV.

Anthony Aranda rompió su silencio en sus redes sociales tras escándalo de Melissa y el 'Gato'.





Gigi Mitre pide que Anthony Aranda también sea investigado: “El ‘papá’ podría ser el Gato activador”

En la última edición de Amor y Fuego, Gigi Mitre expresó que también se debe de investigar a la actual pareja de Melissa Paredes, Anthony Aranda, tras escuchar las acusaciones de la hija de la menor hacia su papá, Gato Cuba.

“Una persona me escribe y me dice: ‘Gigi y si en ese episodio, la niña confundió y posiblemente con el que pasó fue con el ‘Activador’ y no con Cuba’. Que se investigue, para eso estamos diciendo que se investigue hasta el final”, expresó Gigi.

Luego continuó con: “de repente, ella (la niña) pensará que, así como le dijo ‘tía’ a Melissa, que el papá podría ser el ‘Gato activador’. Por eso digo, que se investigue y no decir que eso no pasó, que uno es el santo y el otro es un desgraciado”,

