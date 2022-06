A través de su cuenta de Instagram, Anthony Aranda dejó un enternecedor mensaje a Melissa Paredes, ya que hoy cumple siete meses de relación. La pareja compartió diversas fotos en sus redes sociales donde muestran algunos regalos que se compraron.

“Hoy es nuestro día mi amor 24. Me encanta esto tan lindo que tenemos.me encanta reír, llorar, amar, disfrutar, respetar, admirar y todo me encanta a tu lado novia mía 〽️ me encanta ser tu compañero de vida y tendrás mi mano y mi apoyo siempre que me lo permitas TE AMO @melissapareds”, escribió el bailarín.

Melissa, al ver estas fotos en la cuenta de Instagram de Anthony Aranda, decidió comentar y expresarle todo su amor. “Qué lindo, mi amor!!! Amo lo cariñoso y detallista que eres conmigo. Amo todo el apoyo que me das siempre. Eres un hombre maravilloso, amoroso, bondadoso y súper hogareño!!! Amo eso ¡Te amo, amor mío!”, precisó la actriz.