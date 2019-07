Antonio Pavón se pronuncia sobre Sheyla Rojas y sus vacaciones con millonario árabe (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Antonio Pavón, padre del menor hijo de Sheyla Rojas, habló por mensajes de WhatsApp con el programa 'Válgame Dios' sobre las imágenes en las que se ve a su expareja en estado de ebriedad en una fiesta junto al millonario árabe Fidelio Cavalli.

El español señaló que le tiene sin cuidado lo que haga Sheyla Rojas pero lo que sí le importa es su hijo pues asegura que está "cansado que se críe con una niñera".

"No sé qué hace Sheyla ni me interesa...Deseo que le vaya lo mejor posible. Ojalá rehaga su vida y sea feliz, pero lo que sí me importa es mi hijo y siempre lo he demostrado a él y al mundo", dice parte de su mensaje en la red social.

"Aquí la familia lo espera para darle todo el amor, la educación y la sanidad del mundo. Ya cansados de que se críe con una nana. Todos los meses lo primero que hago es pasarle la mensualidad", escribió la expareja de Sheyla Rojas.

Recordemos que hoy Pedro Moral reveló que según le contaron, el hijo de Sheyla se encontraría al cuidado de una niñera en nuestro país mientras ella se encuentra en el extranjero.

"Eso es lo que más importa. El tema de ella no me interesa tanto, pero el bebé más que nada sí...Tengo entendido que está con la empleada. Es lo que me he enterado. Con quien he estado hablando es con Antonio Pavón", reveló el empresario.