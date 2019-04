Anuncian parodia de Sheyla Rojas y Pedro Moral en 'El Wasap de JB' (VIDEO)

Tras la emisión de ' El Valor de la Verdad ' de Pedro Moral anunció que este sábado presentará unllamado ''.

La historia de esta novela hace una parodia de la relación entre Sheyla Rojas y Pedro Moral tras las revelaciones del empresario, dice Latina.

"Este sábado a las 8 p.m. no te pierdas el primer capítulo de la novela que te cautivará de principio a fin. ¡Sorpresheyla Rubí!", escribió Jorge Benavides en su red social Instagram.

“Amor… hablando de la camioneta, tú sabes que me tienes que dar 40 mil dólares para pagar mi auto nuevo”, dice Sorpresheyla a Yuca, quien interpreta a Pedro Moral.

“Pero mi amor, 40 mil dólares no puede ser, tú sabes que no tengo efectivo. He tenido que pedir un préstamo al banco y con los intereses se eleva hasta 70 mil dólares, por favor”, reclama 'Yuca'.