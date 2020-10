Araceli Poma: “En mi carrera siempre me ha gustado cantar y contar historias”

Araceli Poma la tuvo clara desde que decidió que la música peruana sería parte de su vida. Además de elegir un repertorio que rescatara temas poco interpretados, su principal afán sería mantener la tradición e investigar nuestras raíces musicales; labor que hoy tiene su recompensa y se llama Grammy Latino. La cantante forma parte del proyecto “The warrior women of afro-peruvian music” (Las Guerreras de la Música Afroperuana), nominado este 2020 en la categoría de Mejor Video Musical Versión Larga, trabajo producido por la plataforma Just Play y dirigido por Matt Geraghty, Araceli Poma y Daniel Thissen.

La nominación es el final feliz para una historia que involucra mucho trabajo...

Y es vital mencionar al proyecto “Just Play”, que se inicia en 2013 y que es una plataforma que recibe a muchos músicos del mundo. Ellos luego de recorrer Nueva York, New Orleans, San Juan de Puerto Rico y La Habana, documentando y haciendo intercambio cultural con diferentes músicos, en 2018 llegan a Lima Perú y se contactan con Javier Lazo. Deciden hacer un proyecto de improvisación e intercambio cultural, con artistas peruanos. Finalmente eligen llevar a cabo entrevistas a diferentes artistas, dentro de las cuales, habían bastantes mujeres,

Allí es que aparecen “Las guerreras..”.

Durante las entrevistas empezamos a darnos cuenta que todas coincidíamos en algo: que nuestras carreras no estaban siendo tan visibilizadas como quisiéramos frente a una industria mayoritariamente masculina. Entonces, a diferencia de los otros proyectos de Just Play, deciden hacer uno con enfoque de genero y ahí nace las “Guerreras de la música afroperuana” que convoca a mujeres, de diferentes generaciones, edades y propuestas,

¿Y cómo es que te involucras en la producción?

Yo venía produciendo para mí y trabajando bastante con Javier Lazo. Cuando llega el proyecto, me toca grabar un tondero y empiezo a darle un contexto, en mi carrera siempre me ha gustado cantar y contar. Le digo al productor general: ‘Oye por si acaso, este es un tondero y quiero contar un poco de qué va’. Es allí cuando empezamos a conversar, entablamos el diálogo y así sin querer, comencé hablando de cada compositor, de cada una de las canciones que se iban a grabar, dándole un poco de reseña de las artistas, el contexto cultural de acá.

Fue una labor vital para concretar el proyecto...

Era necesario que hubiera una especie de productor local y en cada país han hecho un poco de eso. Me volví una intermediaria entre el proyecto de Nueva York y Perú y fue así que terminé figurando como productora. He amado y sigo amando este trabajo, involucrarte con un equipo de profesionales que viene de una industria tan importante te hace aprender muchísimo.

Y el resultado fue impecable. Un disco y un video que está a la altura de lo mejor del mundo.

Mis respetos para la gente de “Just Play”por invertir en el país en un rubro en el que los peruanos no lo hacemos y no solamente en un disco, también en un documental. Por apostar por esa mezcla de generaciones y talentos de la categoría de Rosa Guzmán, Charo Goyoneche, Sofía Buitrón, Victoria Villalobos, Maricarmen Padilla. Por otro lado, nos posibilitó el encuentro de grandes músicos peruanos, con músicos del mundo ganadores del Grammy, que tocan con un nivel increíble. Ellos nunca habían escuchado un festejo, un landó, pero la mayoría se involucró en nuestra música para que suene rica, fresca, contemporánea, bonita, y no otra cosa. Un regalo.

La artista está empeñada en seguir difundiendo la música peruana de las diversas regiones. “Tenemos tanta variedad de ritmos que ningún país de America Latina posee”, dice la cantante que difunde en redes "Sin distancias!.