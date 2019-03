Síguenos en Facebook

Arctic Monkeys superó la expectativa de su primer concierto en el país y dio un espectáculo de una hora y media que enloqueció a los miles de fanáticos que llenaron el Jockey Club la noche del último martes.

El arranque del concierto fue demoler con uno de los temas más icónicos del grupo liderado por Alex Turner: Do I Wanna Know? Los acordes iniciales de la guitarra y el Have you got colour in your cheeks? (“¿Alguna vez te has sonrojado?”)fueron suficiente para que el público entendiera que sería una noche memorable. Y así fue cuando después se escucharon los sonidos de la batería salvaje de Brainstrom.

Además de otros clásicos como I Bet You Look Good On The Dancefloor, 505 y Teddy Picker, la banda británica tocó canciones de su último disco, Tranquility Base Hotel & Casino, como Four Out Of Five. El final con R U Mine? fue el cierre perfecto para el concierto.