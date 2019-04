​Ariana Grande enseña los daños en su cerebro luego del atentado en Manchester (FOTO)

Síguenos en Facebook

Ariana Grande está en la palestra con su disco 'Thank U, Next' lo que no quiere decir que lo sucedido en el estadio de Manchester, Inglaterra hace dos años sea olvidado, especialmente por ella.

"Divertido y aterrador. No es una broma", escribió en Instagram Stories junto a una imagen que mostraba dos escáneres cerebrales, uno de un cerebro sano y otro del suyo, en el que se podían ver muchas más manchas.

Las manchas blancas son áreas afectadas a causa del trastorno que se desencadenó como consecuencia del ataque terrorista que vivió durante su concierto en Manchester.

"No quería asustar a nadie con mi cerebro. Me encanta la ciencia y ver la realidad física de lo que pasa ahí fue increíble para mí", redactó la cantante para la tranquilidad de sus fans.

En esa presentación del 22 de mayo de 2017 en Manchester murieron 22 personas y más de 100 personas resultaron heridas.