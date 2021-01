Armonía 10 decidió cancelar su concierto presencial debido a que no consiguieron autorización por parte de la Municipalidad de Comas.

“Como soy gerente, es posible que le diga que ya no vamos a ir. Se lo doy en exclusiva. Voy a llamar (al empresario que los contrató) y le voy a decir que lamentablemente ya no vamos a poder ir. Tenemos un prestigio de 49 años. Armonía nunca ha estado metido en ‘dimes y diretes’ ni figuretismo ni ampays” , indico para el diario El Popular Walter Arturo Lozada Floriano, gerente general de la agrupación de cumbia.

Luego continuó con: “ Como hermano mayor y como cabeza de esta empresa ya he tomado la decisión, he preferido no ir para seguir haciendo de esto una comidilla. A nosotros no nos gusta que nos toquen el nombre” .

No podemos darnos el lujo de tener fiestas en un distrito golpeado por la COVID-19

El alcalde de Comas, Raúl Díaz Pérez, indicó que el concierto anunciado por Armonía 10 todavía no cuenta con licencia para su realización y que, debido a la emergencia sanitaria establecida por el coronavirus, no se pueden permitir aglomeraciones de personas.