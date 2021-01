Walter Lozada, el gerente general de “Armonía 10”, se retractó y dijo que el concierto presencial de la agrupación de cumbia no ha sido cancelado, tal y como lo informó esta mañana a un medio local.

El cantante sostuvo que se apresuró en dar la información, y que de momento se encuentran esperando la decisión que tome el área legal y técnica de la Municipalidad de Comas.

“Me estoy retractando, no sabía lo que estaba pasando en realidad”, dijo Lozada en comunicación con RPP. “El empresario (del club campestre) me dice que tenemos que esperar lo que dictamine la Municipalidad, el área legal y técnica. Si las dos áreas dicen que sí, lo hacemos, y si no, no va. Solamente estamos esperando esta respuesta”.

“Sin haberle consultado dije que no, porque vi que el alcalde fue definitivo en decir que no. Pero eso no lo ve él, sino el área técnica y legal. Entonces, vamos a esperar”, agregó sobre el evento que está programado para el 10 de enero, en un club campestre del distrito de Comas.

Walter fue enfático al señalar que se regirán a la decisión que tome el municipio, pues no pretende ignorar a la autoridad. “Si la Municipalidad (de Comas) dice que no, no va, no podemos infringir la ley y menos pasar por encima de lo que dicen las autoridades”, señaló.

Horas antes, el gerente de “Armonía 10” señaló al diario El Popular que el evento había sido cancelado. “Voy a llamar (al empresario que los contrató) y le voy a decir que lamentablemente ya no vamos a poder ir. Tenemos un prestigio de 49 años. Armonía nunca ha estado metido en ‘dimes y diretes’ ni figurestismo ni ‘ampays’”, dijo a dicho medio.

VIDEO RECOMENDADO

Comas: Alcalde aclaró que aún no autoriza concierto presencial de Armonía 10

Comas: Alcalde aclaró que aún no autoriza concierto presencial de Armonía 10