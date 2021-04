Armonía 10 y Corazón Serrano han estado recibiendo diversas críticas en redes sociales debido a que participarán en el cierre de campaña virtual del candidato presidencial Rafael López Aliaga.

Cabe mencionar que los directores de las orquestas precisaron que su show, que ya fue grabado, no significa un respaldo a la candidatura de López Aliaga.

“ Desgraciadamente mucha gente no entiende que solo nos han contratado, pero yo espero que el público no nos juzgue porque solo estamos haciendo nuestro trabajo. Solo hacemos música y queremos alegrar a la gente nada más, no tenemos nada que ver en temas políticos, no nos metemos en esas cosas”, comentó el director de Corazón Serrano.

“A mí no me importa quién nos contrata para cantar, la gente que nos critica en las redes sociales no nos va a dar de comer , y lo que menos me importa es hacer campaña por algún político. Lo único que puedo decirles a todos los que nos critican es que me alegra que haya un poquito de trabajo para mí y mis músicos”, enfatizó el líder de la orquesta Armonía10.