Arnold Schwarzenegger ayudará a evitar el desalojo de una mujer de 102 años

Thelma Smith, una mujer de 102 años está siendo desalojada de la casa que ocupó por 30 años en Ladera Heights (Los Ángeles). La hija del propietario de la casa donde vive Thelma acaba de graduarse de la escuela de leyes y quiere ocupar el inmueble según el medio local CBSLA.

El hecho ha sensibilizado a la comunidad de Los Ángeles en especial al actor y ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger, quien anunció el pasado viernes a través de su cuenta de Twitter que tomará medidas para ayudar Thelma, que además es su amiga.

"Thelma ha sido una querida amiga durante mucho tiempo. Imagínese hacerle esto a una mujer de 102 años que retribuyó a la comunidad toda su vida. Es desalmado. Thelma, te ayudaré. Propietarios, también oirán de mí". escribió en su cuenta de Twitter Schwarzenegger.

Thelma has been a dear friend for a long time. Imagine doing this to a 102-year-old woman who gave back to the community her whole life. It is heartless. Thelma, Ill be reaching out to help. Landlords, youll hear from me too. https://t.co/IJQrclGQ6I

— Arnold (@Schwarzenegger) 24 de mayo de 2019