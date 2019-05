Arnold Schwarzenegger tras la patada voladora que recibió: "Pensé que solo estaba bromeando"

El actor Arnold Schwarzenegger se pronunció a través de su cuenta de Twitter tras la brutal patada voladora que le propinó, de manera repentina, un sujeto cuando estaba en un evento deportivo en Sudáfrica.

La estrella de Hollywood de 71 años agredeció a sus seguidores de las redes sociales por la preocupación expresada y dijo que pensaba que el sujeto, autor del ataque, estaba bromeando.

"Gracias por sus inquietudes, pero no hay nada de qué preocuparse. Pensé que sólo estaba bromeando por la multitud, lo que sucede mucho. Sólo me di cuenta de que me patearon cuando vi el video como todos ustedes. Sólo me alegro de que el idiota no interrumpiera mi Snapshot", escribió en Twitter.

Arnold Schwarzenegger fue atacado con una brutal patada voladora en Sudáfrica (VIDEO)

Arnold Schwarzenegger también pidió a sus fans que compartan el video de un niño al cual promociona.

"Hazme un favor: en lugar de compartir el video del tipo que quiere ser famoso, mira a algunos de nuestros atletas como este joven héroe demostrando que el fitness es para todos los que merecen ser famosos. Están en mi instantánea", se lee en su tuit. Como se recuerda, el exgobernador de California recibió una patada voladora cuando estaba tomando una fotografía con sus seguidores que quedaron estupefactos por el ataque repentino.

El autor del ataque fue reducido de manera inmediata por los agentes de seguridad que cuidan las espaldas de Schwarzenegger.

Do me a favor: instead of sharing the video of the guy who wants to be famous, watch some of our @ArnoldSports athletes like this young hero proving that fitness is for everyone who deserve to be famous. Theyre on my Snapchat. pic.twitter.com/EuMynJ7t1n

— Arnold (@Schwarzenegger) 18 de mayo de 2019