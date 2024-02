¿Pedrito estaba consciente de lo querido que era para todo un país?”, le preguntamos a Cinthyia Martínez, compañera del talentoso cantante y compositor. “Mira yo creo que sí, pero lo que Pedro tenía era tanta humildad, que de repente hasta podría pensar que no se daba cuenta de lo humilde que era. El amor a él se volvió cotidiano en los últimos tiempos cuando se dedicaba a escribir en sus redes sociales, obviamente en los eventos, cuando Pedro tocaba, también lo recibía, pero cuando se volcó a sus redes sociales, ahí si el amor hacia él era 24 horas”, dice, la musa del rockero, a quien le compuso “China Wife” y es el motor del concierto “Cuando pienses en volver”, que celebrará con música el legado de Pedro, el 16 de febrero en el estadio de San Marcos.

“Definitivamente desde el primer día cuando se hizo la convocatoria, es increíble, todos rápidamente se querían sumar, y yo cuando estoy con ellos, a través de ellos siento a Pedro, con estas personas que están conmigo”, agrega.

Nina Mutal, amiga incondicional del fallecido músico, está convencida de que él mueve los hilos desde arriba para que todo fluya y que el espectáculo que se le organiza marche como tiene que ser. “En esto, acá está Pedro, el que haya reunido a todo el mundo, en que solo haya luz, solo haya amor. Me acuerdo, cuando éramos chibolitos a los 17 años, siempre filosofamos”.

-¿Y alguna vez se pelearon?

Claro, nos peleamos, como hermanos, pelea a pelea, yo soy peleona, pero nos teníamos mucho respeto por lo que pensaba cada uno. Pero filosofamos mucho. Entonces podíamos discutir muy bien.

Jean Paul Strauss, revela que la propuesta del concierto tributo al rockero se generó en Apdayc. “Estábamos en directorio preparando un festival de todas las sangres y sucedió lo del fallecimiento de Pedro. Se consultó a la familia sobre un espectáculo y se aceptó. Los artistas que fueron convocados no demoraron ni medio minuto para decir que sí”, cuenta Strauss.

Ex Arena Hash confirmados para evento este 16 en San Marcos.

Patricio Suárez-Vértiz, uno de los integrantes de “Arena Hash”, confirma que a su hermano no le gustaban los homenajes, y prefiere llamar al espectáculo como “una celebración sobre su vida”. “A mí me decían los productores, hagamos un homenaje a Pedro, yo les decía no, Pedro está con nosotros. Y aún no estando, creo que homenajearlo, es para festejar su vida, festejar ser Pedro, escuchar a Pedro, y eso es parte de lo que siempre como hermanos hemos querido con él y con Arena Hash. Entonces, cada concierto que yo toco, cada concierto que yo puedo cantar una canción de él, o varias de él, o de Arena Hash, como tú le llames, es parte de un soundtrack de todos los peruanos. No puedo adueñarme, ni nadie se lo puede adueñar, porque es de todos los peruanos”.

Arturo Pomar Jr. se integró al show “Cuando pienses en volver” para rendir tributo a su inolvidable amigo y cuenta las razones de su decisión. “Hay cosas que pasan que te mueven un poco el piso. Todo este evento, Pedro lo ha logrado. El que esté acá, él ha logrado la onda de la cohesión, él quiere sacar todo esto a flote, con el mejor marco. Yo te puedo decir claramente que esto ha sido obra de Pedro. Han pasado muchas cosas lindas, a mí personalmente se me ha acercado mucha gente, diciéndome muchas cosas bonitas que he podido darme cuenta, hasta incluso cambiar mi parecer, y me emociona estar con Pedro, esto va más allá, esto trasciende a las diferencias, es por Pedro que estamos acá, es por Pedro y su familia. Entonces, allí vamos a estar con todas las pilas, con algunas sorpresas que tenemos preparadas, y lo hacemos por Pedro, eso es lo más importante. Pedro existe entre todos nosotros y va a seguir existiendo, porque como decíamos, él fue hace tiempo una leyenda y me siento orgulloso de que Pedro haya sido la persona que tocó conmigo”.

- Patricio, Arturo, la pregunta es inevitable, Christian va a estar en esta celebración. ¿Hay una posibilidad futura de juntarse los tres?

Arturo: Sería lindo, sería lindo, pero está ocupado, creo, no sé. La verdad no tengo mucha información.

Patricio: La productora está viendo eso. Nosotros acá estamos como invitados, pero la productora maneja la presencia de otros artistas que desconocemos. Yo estoy acá sentado por mi hermano, por Cynthia, por mis sobrinos, y por ese nombre que se llama Arena Hash.