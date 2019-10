Aseguran que las cenizas de José José no llegaron a México

Luego de las polémicas que desató la hija menor del fallecido cantante José José, Sarita Sosa, existe una nueva versión sobre el lugar donde se encontrarían las cenizas del mexicano.

El conductor del programa "Sale el Sol" de la cadena de televisión Imagen, Gustavo Adolfo Infante, aseguró que la mitad de los restos de José José, que tenían previsto llegar a tierras mexicanas, no aparecieron. Detalló que el féretro estaba vacío desde el homenaje que se le hizo al cantante en Miami.

Estas sospechas fueron basadas en el documento que firmaron los tres hijos del cantante. Según Infante, las cláusulas parecen ser dudosas.

"El documento dice al calce el domingo 6 de octubre se llevará a cabo un evento público en Miami con el féretro cerrado con los restos del señor José Rómulo Sosa Ortiz, donde bajo ninguna circunstancia se abrirá. ¿Por qué si lo acababan de ver todo el mundo, por qué al siguiente día no lo podían ver si está embalsamado? ¿Por qué ellos sí lo podían ver y al otro día no lo podían ver? Porque no estaba el cuerpo", sostuvo Infante.

Este documento agrega que, tras la cremación del cuerpo que tomaría lugar el martes último, las cenizas se dividirían en dos partes. Una de ellas tenía previsto viajar a la Ciudad de México. Las cenizas iban a ser colocadas en el féretro dorado con destino a la capital del país, el cual no debía ser abierto jamás.

¿Por qué no va a ser abierto, por qué cerrado y aparte lo ponen en un convenio de que no se va a abrir?, cuestionó el presentador de noticias.

En otro momento dijo que existen ciertas inconsistencias ya que durante el funeral del viernes pasado solo fueron los invitados de Sarita, quienes vieron los restos del cantante. Sin embargo, durante el homenaje desarrollado el domingo nadie podía abrir el ataúd.