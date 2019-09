Audios revelan agresión física y psicológica de Kevin Blow a Michelle Soifer

Síguenos en Facebook

Michelle Soifer ha sido víctima de violencia física y psicológica por parte de su expareja Kevin Blow. Por ese motivo, la empresaria pondrá hoy la denuncia de manera formal y presentará diversos audios que demuestran todo el sufrimiento que pasó en esa relación tormentosa.

La abogada de la exchica reality, Katty Cachay, se presentó en el programa de Magaly Medina en la que difundió terribles audios.

"Yo le escondí su celular, le escondí debajo de la almohada el celular. Y él sale del baño, ¿dónde está mi celular? (preguntó), como un toro. Ah no sé (respondió), después de un rato que buscó, alborotó todo, buscando por las almohadas, yo le digo que acá está. Y él trajo una botella de 2 litros 1/2 y me la tiró en la cara. Luego, me dice: con***, con*** yo te debo. Me tiró un lapo en la cara, con toda la fuerza me tumbó", dijo Soifer en uno de los audios.

Cabe mencionar que Kevin Blow confesó en El valor de la verdad, que agredió a Michelle Soifer cuando eran pareja. "Le agarré por los cablles así (...). Ya estoy aquí, hasta que no me pidas disculpas no te vas a parar", se escuchó decir a Kevin en el audio y corrobora su testimonio en el programa de Latina.

"Yo también tengo una forma de ser muy mala, yo tengo un problema que no sé hablar, soy muy tosco y soy muy airoso, pierdo la paciencia rápido. Tengo un montón de defectos que yo reconozco, y que también, te digo la verdad, en los momentos que han sucedido sí yo le he puesto la mano, lo reconozco también", admitió su culpa Kevin Blow.