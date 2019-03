Austin Palao envía sentido mensaje tras ser eliminado de 'Esto es Guerra' (FOTO)

Síguenos en Facebook

Austin Palao quedó eliminado de Esto es Guerra en la última edición del programa, luego de que sus compañeros decidieran que continuara 'Pancho' Rodríguez en la competencia.

El joven modelo se despidió del reality juvenil muy tranquilo, a diferencia de sus compañeros que no podían ocultar su tristeza ante la salida del 'retador'.

A través de su cuenta de Instagram, Austin Palao decidió agradecer a sus seguidores por el apoyo brindado durante la temporada.

"Quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron toda esta temporada, sentir ese respaldo no tiene precio, con eso me quedo. Todo pasa para algo...", escribió el chico reality junto a una fotografía en la que posa pensativo.