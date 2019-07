Austin Palao se pronuncia sobre una posible reconciliación con Luciana Fuster (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras hacerse público el fin de la relación de Luciana Fuster con Emilio Jaime, Austin Palao se pronunció sobre los rumores que señalan que podría haber una reconciliación con la joven modelo.

"No quisiera meterme ahí, no quiero opinar (sobre ese tema). Antes pensaba cosas que ni fregando iban a pasar y bueno, pasaron, la verdad que me cayó como un baldazo de agua", comentó el chico reality sobre un posible regreso con su expareja.

Sin embargo, Austin Palao aclaró que no mantiene comunicación ni una amistad con Luciana Fuster, pese a que en un inicio dejó abierta la posibilidad de una reconciliación.

"Yo estoy haciendo mis cosas y ella estará haciendo las suyas, no sé, igual se le desea siempre lo mejor. Ahorita mi enfoque son mis metas, nunca se sabe, pero ahorita estoy tan concentrado en mí, que te diría que no", declaró Austin Palao para 'En boca de todos'.