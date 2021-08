El chico reality Austin Palao y la modelo Shirley Arica se encuentran en Estambul, Turquía, para formar parte del reality “El poder del amor”, donde participarán junto a personajes de distintos países. Ahora, el exmiembro de “Esto es guerra” sorprendió con sus declaraciones sobre Luciana Fuster.

Durante el programa “Mujeres al mando” se emitió una entrevista en la que Austin Palao se refiere a su pasada relación con Luciana Fuster, la cual terminó hace algunos años en medio de la polémica por una presunta traición.

“Siento que hoy por hoy cada uno está en sus cosas y no es bonito que uno esté hablando cuando está en otra dirección. Lo que siempre digo en cámaras o cuando me han preguntado es que guardo los mejores momentos de esa relación, son los que pesan más y con eso me quedo”, señaló Austin Palao.

“Ahora, que soy un poco más maduro, siento que aquellas personas que entran a tu vida, tanto buenas o malas, te dejan una enseñanza. Hay que quedarse con eso y valorar los momentos bonitos”, agregó.

Austin Palao sobre Luciana Fuster

Por su parte, Micheille Soifer destacó la actitud y las declaraciones de Austin Palao sobre su pasada relación con Luciana Fuster. Según explicó, el proceder del chico reality es el que deberían imitar los “hombres de la farándula”.

“Aprendan, hombres de la farándula que se sientan a hablar de las mujeres cuando terminan una relación, lo que ha hecho Austin, es lo que se tiene que hacer para quedar como un caballero. No ir despotricando, hablando mal o culpando a los demás. Yo creo que la experiencia es para una enseñanza y él aprendió”, precisó Soifer.

