Chris Hemsworth no podrá volver a quitarse la camisa en sus películas por esta razón

Chris Hemsworth, actor de Hollywood conocido por interpretar a Thor en ‘Avengers’, confesó en el programa de radio ‘Kyle and Jackie O Show’, que su esposa se siente harta de verlo lucir su cuerpo en sus películas. “Está un poco cansada de la situación y me ha pedido que me ponga ropa. A ella no le resulta nada sexy”.

Esta ‘reprimenda’ podría parecer algo frívola, pero el caso es que sus abdominales se han convertido con el paso de los años en el atributo físico más reconocido de Thor, el superhéroe que encarna desde 2011.

Al parecer, Chris Hemsworth tendrá que taparse en sus próximas producciones cinematográficas. Por ahora, el actor viene promocionando su más reciente filme ‘Hombres de Negro: Internacional’, que se estrenará este 13 de junio en todas las salas de cine en Perú.

La cinta está dirigida por F. Gary Gray y escrita por Matt Holloway y Art Marcum. El reparto lo completan Rebecca Ferguson, Liam Neeson, Rafe Spall y KumailNanjiani, entre otros.